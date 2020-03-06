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Распространение коронавируса нового типа

Власти Петербурга планируют подписать инвестсоглашения несмотря на отмену ПМЭФ

При этом вице-губернатор отметил, что из-за отмены форума город понесет экономические потери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения, которые власти Петербурга планировали заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2020 году, будут подписаны несмотря на отмену мероприятия, сообщил в пятницу журналистам вице-губернатор Петербурга Евгений Елин на брифинге.

Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил, что в 2020 году форум будет отменен из-за распространения коронавируса. Ранее по той же причине отменили Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум.

"Отсутствие подписаний на форуме не значит отсутствия подписаний [вообще]. В менее торжественной форме, в менее яркой обстановке, но, тем не менее, все соглашения готовятся не один день, не одну неделю, и даже не один месяц. Отсутствие такого важного события, конечно, не повлияет на их подписание", - сказал он.

Елин привел в пример соглашение с компанией Hemi Motors о строительстве завода в Петербурге и крупное соглашение о взаимодействии со Сбербанком, отметив, что они будут подписаны на других площадках и в другой обстановке.

В то же время вице-губернатор отметил, что город понесет экономические потери, не назвав сумму. "У нас, конечно, есть экономические потери, поскольку мы на форум всегда возлагаем большие надежды - на форуме подписываются соглашения, для города - это продвижение в конкурентной среде туристического рынка. Мы ежегодно увеличиваем наш туристический поток где-то на четверть, в последние годы он растет не просто так, и такие мероприятия как ПМЭФ, "Алые паруса" очень сильно продвигают город. Это прямые экономические результаты, мы получаем вклад в ВРП, мы продаем свои услуги, 33 млрд рублей стоимость услуг, которые мы продаем в течение года туристам", - пояснил он.

В 2020 году ПМЭФ планировалось провести в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На форуме предполагалось провести в том числе панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?". По данным Елина, его должны были посетить около 20 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. руководителей крупных российских компаний и 600 - зарубежных.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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