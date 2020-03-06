Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Мосбирже

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение на Московской бирже. Так, индекс РТС упал на 5,6%, до 1250,4 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 13:47 мск.

В пике снижения значение индекса доходило до отметки в 1243,87 пункта, что меньше относительно предыдущего закрытия на 6%.

Индекс Мосбиржи теряет около 4,3% и находится на уровне 2695,34 пункта. Пока его минимальное значение в ходе торгов составляло 2686,9 пункта (-4,6%). В последний раз индекс Мосбиржи находился ниже отметки в 2700 пунктов 15 октября 2019 года.

Лидерами падения на торгах стали акции "Аэрофлота" (-5,9%), "Газпром нефти" (-5,2%), Сбербанка (-5,1%), "Сургутнефтегаза" (-5,1%), "Мечела" (-5%), НЛМК (-4,9%), "Яндекса" (-4,9%).