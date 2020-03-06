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Распространение коронавируса нового типа
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Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Цены на WTI падают на 4%
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.

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В последний раз цена нефти находилась ниже $48 за баррель в июле 2017 года.

Цены на WTI падают на 4% - до $44 за баррель.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар растет до 67,9 рубля (+0,43%), а евро - до 76,9 рубля (+1,25%).

Падение индекса

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 упал более чем на 3% на фоне растущих опасений относительно масштабной вспышки нового коронавируса в Великобритании и общего негативного влияния этой проблемы на мировую экономику.

По состоянию на 10:30 (13:30 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, опустился на 3,17%, до 6494 пунктов.

Таким образом, Лондонская фондовая биржа растеряла всю позитивную динамику начала недели, опустившись ниже уровня, на котором торги закрылись в прошлую пятницу (6580 пунктов). За прошлую неделю индекс упал на 13%, если считать потери в пунктах, она стала второй худшей неделей для площадки с 1984 года, когда был введен индекс FTSE-100.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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