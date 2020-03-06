Минфин Украины: Киеву необходима новая программа МВФ для стабильности и реформ

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Киев стремится договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования, что станет важным фактором для поддержания финансовой стабильности в стране, а также осуществления структурных реформ. Об этом заявил в пятницу министр финансов Украины Игорь Уманский на встрече с постоянным представителей МВФ на Украине Йостой Люнгманом.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства", - сообщил он, отметил, что Киев и МВФ продолжают активную работу для запуска такой программы.

В пресс-службе отметили, что на встрече стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Она заменит принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд, по которой Киев получил только около $1,4 млрд.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил в декабре, что решение МВФ о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года.