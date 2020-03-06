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Распространение коронавируса нового типа
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Грузия временно приостановила полеты из Италии из-за коронавируса

Правительство рекомендует гражданам воздержаться от путешествия в страны с высоким риском эпидемии

ТБИЛИСИ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Грузии в пятницу приняло решение о временной приостановке прямых авиаперелетов из Италии в связи с распространением там нового коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

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"Принято решение временно приостановить полеты из Италии. Правительство Грузии призывает граждан нашей страны воздержаться от путешествия в страны с высоким риском эпидемии (Китай, Южная Корея, Италия, Иран)", - сказано в сообщении.

Вместе с тем правительство приняло также постановление, согласно которому граждане Грузии, которые будут возвращаться из стран, где повышенный риск распространения коронавируса, обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Иностранцы, которые посещают Грузию и за последние 14 дней были в странах, где наблюдается высокий рост новой инфекции, также будут обязаны пройти карантин или же предъявить на границе справку о том, что они не заражены коронавирусом.

Ранее в феврале Грузия приостановила авиасообщение с Китаем и Ираном, где также высок показатель заражения новой инфекцией.

В настоящее время в Грузии выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом. Все зараженные являются гражданами Грузии. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
ГрузияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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