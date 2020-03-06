Источник: страны ОПЕК+ в январе исполнили сделку по сокращению добычи на 112% от плана

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в январе исполнили договоренности на 112% от плана против 145% в декабре. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам подсчетов на мартовской встрече ОПЕК+.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,7 млн баррелей в сутки.

При этом исполнение сделки странами ОПЕК в январе составило 136% против 168% в декабре, странами "не ОПЕК" - 55% против 95% в декабре, сообщили источники ТАСС.