{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Источник: страны ОПЕК+ в январе исполнили сделку по сокращению добычи на 112% от плана

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в январе исполнили договоренности на 112% от плана против 145% в декабре. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам подсчетов на мартовской встрече ОПЕК+.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,7 млн баррелей в сутки.

При этом исполнение сделки странами ОПЕК в январе составило 136% против 168% в декабре, странами "не ОПЕК" - 55% против 95% в декабре, сообщили источники ТАСС.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Колебания курса рубля
ЦБ повысил курс доллара на 7-10 марта до 67,5 рубля
Курс евро повышен до 75,8 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС