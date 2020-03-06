Разрешенная скорость на участках трасс М-4 и М-11 вырастет до 130 км/ч

МОСКВА, 6 марта./ТАСС/. Скоростной режим на автодороге М-4 "Дон" в районе Новой Усмани Воронежской области в апреле 2020 года будет повышен до 130 км/ч. Также скорость будет увеличена на трассе М-11 "Нева" - речь идет об участке с 58-го км до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", в управлении которой находятся дороги.

"Повышение разрешенной скорости до 130 км/ч планируется в апреле и на трассе М-4 "Дон" в районе Новой Усмани Воронежской области. В прошлом году на зимний период там была снижена скорость до 110 км/ч, - отмечается в сообщении госкомпании. - Что касается трассы М-11 "Нева", то на этой трассе с 58-го км до пункта взимания платы на въезде в Санкт-Петербург планируется повышение скоростного режима до 130 км/ч во втором квартале текущего года".

Помимо этого, с апреля будет повышен скоростной режим с 90 до 110 км/ч на участке трассы М-1 "Беларусь" (с 33-го по 45-й км), уточнили в госкомпании.

В "Автодоре" также напомнили, что сейчас скорость 130 км/ч на М-11 действует на обходе Вышнего Волочка в Тверской области, на головном участке км 15 - км 58 разрешенная скорость составляет 110 км/ч.

"Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 Москва - Санкт-Петербург. Госкомпания также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.