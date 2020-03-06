Эксперты: развитие аквакультуры в Арктике сдерживают слабые инфраструктура и господдержка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Производство аквакультуры, признанное правительством РФ перспективной сферой развития экономики в арктических регионах, сдерживается ограниченными возможностями поддержки отрасли со стороны местных властей и слабым развитием инфраструктуры. О том, с какими проблемами сталкивается производитель аквакультуры в российской Арктике и каким образом руководство страны может улучшить его положение, рассказали ТАСС представители властей и участники рынка.

Минвостокразвития совместно с регионами Арктической зоны РФ готовит перечень мер поддержки, направленный на развития аквакультуры в Арктике. Предложенные механизмы планируется отработать уже в 2020 году.

"Развитие аквакультуры в Арктической зоне стоит в ряду приоритетных задач в этом году. Сейчас мы работаем над созданием мер поддержки для этой отрасли в Арктике. Безусловно, у нас есть положительный опыт развития аквакультуры на Дальнем Востоке, где удалось пятикратно повысить объем ее производства за два года", - рассказали ТАСС в Минвостокразвития.

К арктическим регионам в РФ относятся Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Чукотка. Также в Арктическую зону входит ряд районов Красноярского края, Архангельской области, Карелии, Якутии и один городской округ в Республике Коми. В министерстве уточнили, что в силу климатических и географических условий развитие аквакультуры наиболее актуально для трех арктических регионов: Республики Карелия, а также Мурманской и Архангельской областей.

Значительный потенциал

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который является главной научной организацией страны по изучению рыбохозяйственной отрасли, отмечают, что в арктических регионах существуют благоприятные естественные условия для разведения пресноводных и морских видов рыб, имеющих спрос на рынке. Так, в Мурманской области хорошие условия для производства лосося, на севере Красноярского края - для осетра, в Карелии успешно можно разводить форель и сига.

"Разводя рыбу, мы получаем сразу несколько продуктов: во-первых, малек, который пойдет в естественные водоемы для воспроизводства. Это важно, потому что, например, осетр первый раз мечет икру только в 25 лет. А вот при искусственном разведении можно в короткие сроки поднять численность рыбы. Во-вторых, мы получим полноценный товарный продукт", - рассказал ТАСС сотрудник Красноярского филиала ВНИРО Владимир Заделенов.

Руководитель Карельского филиала ВНИРО Сергей Коркин также отмечает, что экосистема многих водоемов Арктики является хрупкой и может быть разрушена неконтролируемым ростом популяции аквакультуры. Поэтому производителям необходимо учитывать способности водоемов к самоочистке при увеличении рыбной популяции.

Меры поддержки аквакультуры

Власти регионов отмечают, что на сегодняшний день предприятий, которые занимаются рыборазведением в арктических районах, довольно мало. Это связано и с климатическими условиями, и с высокой стоимостью организации производств на Севере. Например, в Архангельской области из 11 рыбоводных хозяйств только два располагаются в Арктике. В Карелии действуют более 60 предприятий по производству аквакультуры, но в арктических районах республики этот вид бизнеса пока не получил широкого развития.

Предприятия рыборазведения в регионах пользуются различными видами поддержки: власти Мурманской области предоставляют льготные кредиты рыбным хозяйствам, а в Архангельской области ежегодно выделяют субсидии на возмещение части затрат на корма и мальков.

Благодаря принятым мерам власти регионов отмечают рост объемов производства аквакультуры. В Архангельской области за последние пять лет этот показатель увеличился почти на 40%, а в Мурманской области - на 150% за последние три года. "Объем производства продукции товарного рыбоводства в 2019 году составил 33,8 тыс. тонн", - сообщил ТАСС заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области - начальник управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Андрей Алексеев.

Для повышения производительности предприятий аквакультуры сегодня в арктических регионах создаются предприятия по отбору и разведению посадочного материала. Так, властями Мурманской области рассматривается проект строительства современного завода для производства мальков лосося и форели. В Карелии в 2024 году планируется запустить селекционно-племенной центр по производству мальков и икры.

"Форелевые хозяйства Карелии в 2019 году произвели 32,7 тыс. тонн рыбы. К 2025 году этот показатель должен достигнуть 65 тыс. тонн", - сказал ТАСС замначальника карельского филиала федерального учреждения "Главрыбвод" Олег Аврамкин.

Потребности для развития

Поддержка производителей аквакультуры в Арктической зоне в целом носит недостаточный характер для развития отрасли, рассказали ТАСС представители компаний и власти регионов. В Мурманской области, по словам Алексеева, около трети средств на меры поддержки предусматривается за счет дефицитного бюджета региона. Властям Архангельской области не хватает средств на обслуживание производственной инфраструктуры.

"Для установок замкнутого водоснабжения для аквакультуры остро встает вопрос по энергообеспечению для водообмена или подогрева. Компенсировать затраты самостоятельно регион не сможет, требуются управленческие решения на федеральном уровне", - рассказали ТАСС в Министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Кроме того, при всех имеющихся мерах поддержки производители аквакультуры испытывают нехватку оборотных средств, сказал ТАСС глава крестьянско-фермерского хозяйства в Архангельской области Максим Кудрявцев. "У аквакультурщиков особо нет такого имущества, которое можно в залог отдать. Возможно, стоило бы ввести какое-то льготное кредитование, чтобы залогом рыбу брали. Сейчас ее особо не берут, или с очень большим дисконтом", - пояснил Кудрявцев.

Он добавил, что другой проблемой для развития производства является отсутствие местных поставщиков малька. Заводы в регионах, которые этим занимаются, работают только по госзаданию. "Приходится привозить малька из Мурманска, это далеко", - сказал Кудрявцев.

Пути решения

Мероприятия, разрабатываемые Минвостокразвития для поддержки аквакультуры в Арктике, с одной стороны, будут базироваться на успешном опыте ее развития на Дальнем Востоке, но с другой стороны, учтут специфику регионов, сообщили ТАСС в министерстве. Поэтому доработки потребует дальневосточный сервис по распределению участков для разведения аквакультур, который ориентирован на моря, в то время как в арктических регионах большая часть производства концентрируется на озерах.

"Еще один момент - в Госдуме рассматривается пакет законопроектов по Арктике, который содержит поправки по снижению порога входа инвесторов в проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых. Возможно, механизмы этой поддержки начнут работать уже в этом году и помогут реализации, в том числе, проектов по аквакультуре", - сообщили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.