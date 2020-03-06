Минэнерго и Минтранс разрабатывают методику допуска к провозным мощностям БАМа и Транссиба

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минтранс, Минэнерго и РЖД разрабатывают методику, которая позволит распределить доступ к перевозкам грузов железнодорожным транспортом в восточном направлении, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"Минтранс совместно с Минэнерго и РЖД разрабатывает проект методики распределения доступа к услуге перевозки грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей. Методика не предусматривает предоставления приоритета угольным грузам. Она направлена на распределение пропускных способностей для всех грузов, перевозимых в восточном направлении", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщило издание "Коммерсантъ", в Минэнерго 4 марта состоялось совещание, где обсуждалась новая методика распределения доступа грузоотправителей к перевозкам по Восточному полигону. Поручение разработать и представить проект этой методики дали по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 25 февраля Минтрансу и Минэнерго совместно с РЖД, властями Кузбасса и заинтересованными грузоотправителями, сделать это нужно к 20 марта.

БАМ и Транссиб не укладываются в сроки

Счетная палата РФ планирует проверить результаты реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, исполнителем которого выступают РЖД, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

В апреле 2019 года Счетная палата указывала на то, что холдинг в 2018 году не соблюдал сроки реализации инвестиционных проектов, особенно это было заметно в отношении модернизации магистралей Восточного полигона. В сентябре 2019 года министр транспорта Евгений Дитрих утверждал, что модернизация БАМа и Транссиба уложится в заявленные сроки.

О проекте развития Восточного полигона

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Обновленный проект

11 февраля издание РБК со ссылкой на материалы РЖД сообщило, что холдинг подготовил план по ускоренному развитию железных дорог Восточного полигона, сроки реализации планируется сократить на один-два года.

По информации РБК, РЖД планируют ускорить строительство дополнительных железнодорожных путей и развитие станций на участках Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск - Находка. Перечень включает в себя 50 объектов первого этапа модернизации Восточного полигона, а также объекты, необходимые для реализации проекта по скоростной доставке контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России.

Документ также предполагает интенсификацию второго этапа развития магистралей, реализация которого позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год. Новый план устанавливает крайний срок второго этапа на 2023 год вместо первоначального 2024 года.