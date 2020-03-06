Открытие железнодорожного сообщения Анапа - Керчь снизит транспортную нагрузку на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Запуск пассажирских железнодорожных перевозок между Керчью и Анапой, которые стартуют 7 марта, снизит транспортную нагрузку на автомобильные дороги в Краснодарском крае, повысит туристическую привлекательность курортов Краснодарского края и Крыма, а также будет способствовать развитию экономик одновременно обоих регионов. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Тогда же министр транспорта Крыма Сергей Карпов говорил, что пригородные поезда из Крыма до Краснодара и Анапы планируется запустить в 2020 году. В ходе совещания в Ялте в январе президент России Владимир Путин призвал работать над качеством жизни в Крыму, в том числе уделить внимание строительству и ремонту автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

"Завтра открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Оно будет способствовать развитию экономики двух регионов - Кубани и Крыма. Мы рассчитываем, что благодаря развитию железнодорожного сообщения снизится и нагрузка на дорожную сеть края. И самим туристам путешествие на пригородном поезде позволит избежать пробок на пути к морю и существенно сократить время в дороге", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что с точки зрения развития туризма запуск железнодорожных пассажирских перевозок будет способствовать тому, что отдыхающие в Керчи смогут более комфортно добраться до курортов Краснодарского края и наоборот, чтобы посетить во время отдыха больше городов черноморского побережья. "Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта. Теперь расстояние в 144 км можно преодолеть всего за 2 часа по Крымскому мосту на комфортабельном рельсовом автобусе", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что южная пригородная пассажирская компания (ЮППК), являющаяся перевозчиком на пригородных железнодорожных направлениях, начала продажу билетов на поезда по направлению Керчь - Анапа. Пока единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой является автомобильное сообщение. Согласно данным на сайте официального краснодарского перевозчика "Кубаньпассажирсервис", поездка на автобусе будет стоить менее 400 рублей. Время в пути займет от 1,5 до почти 4 часов.