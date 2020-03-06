Статус резидента Арктической зоны можно будет получить с лета 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Заявки на статус резидента Арктической зоны РФ можно будет подавать с лета 2020 года. Об этом в Архангельске на встрече с инвесторами региона заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В четверг Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовывать на арктических территориях новые проекты. Документ был внесен правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на предоставление льгот инвесторам в Арктике.

"Мы рассчитываем, что уже летом пакет законопроектов вступит в силу, и можно будет подавать заявки на статус резидента Арктической зоны, чтобы пользоваться всей системой преференций", - приводит пресс-служба слова Крутикова.

Он предложил инвесторам с учетом этого скорректировать свои планы. В настоящее время российский парламент рассматривает пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в Арктической зоне, предусматривающий как широкие налоговые преференции, так и неналоговые меры поддержки. Они затрагивают самые разные сферы деятельности: шельфовые разработки, добычу сжиженного природного газа, проекты по освоению новых нефтяных месторождений, по добыче твердых полезных ископаемых, а также недобычные проекты, включая малый и средний бизнес. "Это уникальная законодательная инициатива, которая меняет систему инвестирования в Арктической зоне, - отметил на встрече губернатор Архангельской области Игорь Орлов, слова которого приводит пресс-служба. - Сегодня очевиден интерес и наших партнеров к инвестициям в Арктической зоне Российской Федерации".

Крутиков отметил, что часть преференций ориентирована на снижение налоговой нагрузки для представителей малого и среднего бизнеса: для новых рабочих мест в рамках недобычных проектов будет действовать пониженная ставка страховых вносов - 7,6% вместо 30%. Независимо от типа проекта резидент Арктической зоны РФ сможет рассчитывать на режим свободной таможенной зоны и защиту бизнеса от избыточных проверок.

О законопроектах

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно подготовленным ведомством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.