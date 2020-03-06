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Производитель: поддержка улитководов поможет росту новой импортозамещающей отрасли в РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Поддержка производства улиток в России и отнесение к отрасли сельского хозяйства поможет развитию нового импортозамещающего направления в стране. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС руководитель ставропольского фермерского хозяйства "Снейл гарден" ("Сад улиток") Артем Храмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток.

"С большим нетерпением ждем решения вопроса, для производителей он является очень актуальным <…> Это импортозамещающая отрасль, мы занимаемся рынком Москвы. В основном сейчас туда приходит продукция из Европы, причем уже в переработанном виде. Наша будет дешевле, и ничем не хуже, поскольку мы используем для выращивания также средиземноморскую улитку", - сказал он.

Поддержка поможет наращиванию производства замкнутого цикла. "В первую очередь [нужна поддержка] на модернизацию оборудования, строительство тепличных комплексов, поскольку выращивание идет не открытым способом. Чтобы иметь большие объемы производства, около 100 т в год, - нужны большие площади, в том числе площади хранения", - пояснил фермер.

Также производители ждут решения вопроса об отнесении улитководства к сельскохозяйственной деятельности. "Пока мы не являемся сельхозтоваропроизводителями, мы относимся к пункту "прочее". Если мы будем выделены, как и другие направления, такие как пчеловодство, крупный рогатый скот и так далее, ничего не будет нам мешать развиваться. <…> Это уже в дальнейшем позволит определяться и с государственной поддержкой", - отметил Храмов.

Хозяйство "Снейл гарден" является единственным в Ставропольском крае предприятием, занимающимся промышленным производством улиток. На предприятии созданы теплицы для выращивания улиток, производится готовая продукция - филе улитки в овощном бульоне, эскарго, идет работа над созданием улиточных паштетов и других вариантов блюд. Совместно с учеными изучаются свойства муцина - вещества в слизи улиток, которое используется в косметологии.

На встрече с президентом РФ в Адыгее в конце декабря 2019 года фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности. Путин поддержал эту идею, заявив, что он согласен, так как речь идет о пищевом продукте.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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