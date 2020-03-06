Нацбанк Украины заявил, что продажа "дочки" ВЭБ.РФ не была согласована с ним

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины заявил во вторник, что сделка по продаже украинского "Проминвестбанка", дочерней структуры российской корпорации ВЭБ.РФ, не была согласована с ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте украинского регулятора.

"Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк", - сообщает украинский центробанк. - Таким образом, Национальный банк не согласовывал приобретения существенного участия в указанном банке иными лицам, нежели текущий акционер банка". "Напоминаем, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках более установленных пороговых значений, должно получить предварительное согласие Национального банка", - отмечает регулятор.

"Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной", - предупреждает Нацбанк. "Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии в случае, если нарушение не будет устранено, банк может быть признан неплатежеспособным", - отмечается в сообщении регулятора.

Нацбанк сообщил Министерству юстиции Украины и организаторам торгов по продаже акций Проминвестбанка, состоявшихся 4 марта, о рисках приобретения существенного участия в банке без согласования с регулятором. Нацбанк отмечает, что он не вмешивается в договорный процесс купли - продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений. В то же время он напомнил, что "фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора".

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила в четверг, что украинские власти продали на аукционе ее дочерний банк - Проминвестбанк и что информации о покупателе пакета акций нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму по иску компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского. После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.