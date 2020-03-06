{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нацбанк Украины заявил, что продажа "дочки" ВЭБ.РФ не была согласована с ним

Нацбанк отмечает, что он не вмешивается в договорный процесс купли - продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины заявил во вторник, что сделка по продаже украинского "Проминвестбанка", дочерней структуры российской корпорации ВЭБ.РФ, не была согласована с ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте украинского регулятора.

"Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк", - сообщает украинский центробанк. - Таким образом, Национальный банк не согласовывал приобретения существенного участия в указанном банке иными лицам, нежели текущий акционер банка". "Напоминаем, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках более установленных пороговых значений, должно получить предварительное согласие Национального банка", - отмечает регулятор.

"Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной", - предупреждает Нацбанк. "Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии в случае, если нарушение не будет устранено, банк может быть признан неплатежеспособным", - отмечается в сообщении регулятора.

Нацбанк сообщил Министерству юстиции Украины и организаторам торгов по продаже акций Проминвестбанка, состоявшихся 4 марта, о рисках приобретения существенного участия в банке без согласования с регулятором. Нацбанк отмечает, что он не вмешивается в договорный процесс купли - продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений. В то же время он напомнил, что "фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора".

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила в четверг, что украинские власти продали на аукционе ее дочерний банк - Проминвестбанк и что информации о покупателе пакета акций нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму по иску компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского. После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Производитель: поддержка улитководов поможет росту новой импортозамещающей отрасли в РФ
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС