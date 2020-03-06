Стоимость огурцов в России выросла на 19,5%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стоимость огурцов в РФ в феврале 2020 года выросла на 19,5% по сравнению с показателем за январь, помидоров - на 12,4%, чеснока - на 11,1%, винограда - на 8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы - на 19,5%, помидоры - на 12,4%, чеснок - на 11,1%, виноград - на 8%", - сообщило ведомство.

Средняя стоимость плодоовощной продукции выросла за отчетный период на 5,3%. При этом, по данным Росстата, одновременно продолжилось снижение цен на апельсины - на 1,6%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,8-1,2% выросли цены на рыбу живую и охлажденную, крупу гречневую-ядрицу, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, консервы овощные для детского питания, вина виноградные.

Дешевеют яйца, мясо и рис

В статистическом ведомстве также сообщили, что в феврале среди продовольственных товаров более всего снизились цены на куриные яйца - на 5,9%. Снижение цен на них отмечалось в подавляющем большинстве субъектов РФ, в 11 из которых - на 10% и более. Более всего яйца куриные подешевели в Республике Тыва и Иркутской области - на 17,9% и 17,5% соответственно.

Среди остальных продовольственных товаров на 1-2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено, на 0,9% - на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), на 0,4% - рыбу мороженную неразделанную.

В целом, как сообщили в Росстате, стоимость продуктов питания в России в феврале 2020 году выросла на 0,6% по сравнению с показателем за январь. В том числе стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 0,3%, макаронных изделий - на 1,1%, рыбы и морепродуктов - на 0,1%, молока и молочной продукции - на 0,6%, сливочного масла - на 0,1%, алкогольных напитков - на 0,5%.

При этом крупа и бобовые за этот период подешевели на 0,2%, мясо и птица - на 0,9%, подсолнечное масло - на 0,1%, сахар-песок - на 0,8%.