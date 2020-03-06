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Правкомиссия по устойчивости экономики займется вопросами соцзащиты и здравоохранения

Она была образована 5 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, учрежденная накануне, займется в том числе вопросами усиления социальной защиты населения, гарантий социальной помощи и поддержки занятости, а также здравоохранением и обеспечением населения лекарствами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Также комиссия будет рассматривать проблемы, связанные с поддержкой реального сектора экономики, поддержкой малого и среднего предпринимательства, импортозамещением и обеспечением устойчивости финансовой системы.

Правкомиссия была образована 5 марта для координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с научными, общественными организациями и бизнесом при подготовке мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Также был утвержден состав правкомиссии, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В состав вошли: руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минтруда Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по согласованию).

Заседания пракомиссии будут проходить не реже двух раз в месяц.

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