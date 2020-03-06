Авиасообщение между Астраханью и Крымом в июне возобновится

АСТРАХАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Прямой рейс из международного аэропорта Астрахани в Симферополь запустят с 6 июня. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник коммерческого отдела астраханского аэропорта Леонид Данилин.

В предыдущие два сезона прямого авиасообщения между Астраханью и Крымом не было. В 2018 году заявленный перевозчик "Самарские авиалинии" прекратил существование, не выполнив ни одного перелета по маршруту. В 2019 году заявок на этот рейс не поступало.

"Авиасообщение начнется 6 июня и будет работать до 26 сентября", - сказал Данилин, уточнив, что осуществлять перевозки планирует авиакомпания NordWind на самолете Embraer 190.

Данилин отметил, что если спрос на рейсы будет высоким, то руководство аэропорта постарается сделать сообщение между двумя городами регулярным. "Будем смотреть по загруженности. Решение принимает авиакомпания, от их удовлетворения зависит регулярность рейсов. Мы со стороны аэропорта будем оказывать маркетинговую поддержку и постараемся сохранить это сообщение", - уточнил представитель аэропорта.

Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам.

Международный аэропорт Астрахани может обслуживать 360 пассажиров в час. Это один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного.