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Мишустин поддержал проект образовательной веб-платформы для предпринимателей

По словам автора платформы, дистанционные технологии в сфере образования для бизнеса имеют большой потенциал

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин даст поручение Корпорации МСП поддержать проект из Перми, который представляет собой образовательную веб-платформу для предпринимателей.

"Мы точно должны это поддерживать. Я дам поручение соответствующее Корпорации малого и среднего предпринимательства, чтобы с вами встретились, поговорили о том, как можно развивать ваш проект",- сказал премьер на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, обращаясь к предпринимателю Дарье Алиевой, которая представила главе кабмина этот проект.

Алиева рассказала, что ее организация занимается обучением начинающих и действующих предпринимателей с применением дистанционных технологий. Среди преподаваемых дисциплин - основы бухгалтерии, основы составления договоров, маркетинг, поиск новых клиентов, организация продаж. "У нас есть разработанная веб-платформа, - сказала она. - Очень здорово, что в национальный проект по малому бизнесу и в федеральный проект по популяризации (предпринимательства) попали эти две категории - школьники и женщины". По словам Алиевой, дистанционные технологии в сфере образования для бизнеса имеют большой потенциал. "Мне кажется, если бы правительство поддержало эту инициативу, можно было бы масштабировать проект в значительно большей степени, чем сейчас это происходит", - уточнила она.

Мишустин поинтересовался, почему образовательная платформа ориентирована, в основном, на женщин и детей. Алиева в ответ на этот вопрос привела статистику, по которой только 25 процентов всех слушателей составляют мужчины. Причем, по ее словам, такая пропорция прослеживается как среди молодежи, так и среди зрелых людей и людей, так называемого серебряного возраста. "Предложение очень хорошее, вообще масштабировать такие хорошие проекты - это правильно", - поддержал глава кабмина.

Открывая встречу представителей малого бизнеса, Мишустин поздравил всех женщин с наступающим 8 марта. "Вы мамы, жены, дочери, сестры, но вы, к тому же представляете такую категорию налогоплательщиков, как предприниматели. Это совсем не просто", - отметил он, добавив, что надеется на то, что представительницы делового сообщества в случае возникновения каких-либо вопросов по ведению бизнеса будут обращаться за помощью в правительство. "Хочу пожелать в первую очередь, счастья, чтобы у вас в семьях было тепло, чтобы ваши детишки были счастливы. Но, и, конечно, если в личной жизни все будет хорошо, то и в бизнесе все будет хорошо", - поздравил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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