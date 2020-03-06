Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли на 47,7% в январе-феврале 2020 года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-феврале 2020 года увеличилось на 47,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до более 1,1 млн человек, следует из сообщения РЖД.

"Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 8%", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года двухэтажными поездами путешествовали порядка 534,1 тыс. человек (+44,3% к февралю 2019 года).

Наиболее популярными направлениями у пассажиров стали Москва - Воронеж (20,4% от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва - Брянск (17,6%) и Москва - Санкт-Петербург (10,1%).

Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-декабре 2019 года увеличилось на 30,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6 млн человек.