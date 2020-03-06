{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли на 47,7% в январе-феврале 2020 года

Наиболее популярными направлениями у пассажиров стали Москва - Воронеж и Москва - Брянск

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-феврале 2020 года увеличилось на 47,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до более 1,1 млн человек, следует из сообщения РЖД.

"Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 8%", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года двухэтажными поездами путешествовали порядка 534,1 тыс. человек (+44,3% к февралю 2019 года).

Наиболее популярными направлениями у пассажиров стали Москва - Воронеж (20,4% от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва - Брянск (17,6%) и Москва - Санкт-Петербург (10,1%).

Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-декабре 2019 года увеличилось на 30,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6 млн человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Официальное заседание стран ОПЕК+ началось спустя пять часов неформальных переговоров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС