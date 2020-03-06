Баку и Эр-Рияд высказались за поддержку странами ОПЕК+ нефтяного рынка

БАКУ, 6 марта. /ТАСС/. Министры энергетики Азербайджана и Саудовской Аравии Пярвиз Шахбазов и Абдель Азиз бен Сальман отметили на встрече в Вене важность поддержки странами ОПЕК+ нефтяного рынка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

"На встрече были обсуждены факторы, влияющие на снижение спроса и цен на нефть, в том числе вопросы регулирования нефтяного рынка в условиях ослабления экономического развития из-за коронавируса. Была отмечена важность очередной поддержки странами ОПЕК+ нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Азербайджанский министр также провел встречи с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и российским коллегой Александром Новаком. "На встречах было рассмотрено развитие нефтяного рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Состоялся обмен мнениями по предложению об ограничении добычи для снижения волатильности цен на нефть и сокращения разницы между спросом и предложением", - отмечается в сообщении.

В то же время, по данным Минэнерго, была подчеркнута необходимость сотрудничества между странами ОПЕК и "не ОПЕК" и выполнения ими обязательств с точки зрения регулирования нефтяного рынка.