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Путин отметил востребованность эксперимента по введению налога для самозанятых

Однако, по словам президента, перед введением эксперимента были "большие сомнения", связанные с тем, что граждане не будут регистрироваться в качестве самозанятых

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Эксперимент по введению налога для самозанятых работает эффективно, он позволяет таким лицам легализоваться и получать ряд преимуществ. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

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"Мы делали это поэтапно, с целью посмотреть, как люди будут входить в эту программу, - напомнил глава государства. - В целом, там, где это работает, это работает эффективно и количество налогоплательщиков серьезно увеличивается".

По его словам, перед введением эксперимента были "большие сомнения", связанные с тем, что граждане не будут регистрироваться в качестве самозанятых. "Правда, платить-то кому хочется? Оказывается, хочется, если это справедливая ставка, необременительная и легализующая деятельность", - продолжил Путин.

"Люди чувствуют себя спокойно, они в рамках правового поля будут работать. Ради этого все и делали, с целью облегчить этот вид деятельности, ввести всех людей в правовое поле", - указал глава государства. Он заметил, что самозанятым проще получить кредит, идут отчисления в социальные фонды. "Там много плюсов" - резюмировал Путин.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года, изначально эксперимент был запущен в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6%

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская область
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