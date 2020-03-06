"Яндекс.Еда" в связи с коронавирусом советует курьерам воздержаться от рукопожатий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс" в связи с распространением коронавируса подготовила рекомендации своим партнерам, которые осуществляют курьерскую доставку еды. В частности, курьерам советуют чаще мыть руки и отказаться от рукопожатий, сообщили ТАСС в пресс-службе сервисов "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".

"Курьеры наших партнеров получают памятки по профилактике вирусных инфекций. Им рекомендуется чаще мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции, которые можно взять в офисах служб доставки - партнеров "Яндекс.Еды", воздержаться от рукопожатий и т.д.", - уточнили в пресс-службе.

При этом "курьеры могут отказаться от заказов в инфекционные больницы без каких-либо санкций", подчеркнули в компании.

Там также отметили, что не фиксируют рост числа пожеланий клиентов оставить заказ у двери.

Спрос на доставку еды не связан с коронавирусом

По данным пресс-службы, в феврале спрос на доставку еды из ресторанов вырос примерно на 20% по сравнению с январем. "При этом мы не связываем это с новостным фоном. Февраль - месяц традиционно высокого спроса - в офисах отмечают 23 февраля, пары заказывают романтический ужин на День всех влюбленных. Что касается доставки продуктов, каждая точка "Яндекс.Лавки" продолжает расти примерно на 10-15% неделя к неделе, и сложно выделить, какая часть этого спроса может иметь отношение к общему новостному фону", - пояснили в компании.

Значительного перекоса в спросе на определенные товары также нет. "Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются пятилитровые бутылки с водой, яйца, молоко, бананы, лимоны", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь в Delivery Club сообщили, что логистические компании, с которыми работает сервис, и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения коронавируса. "Контакт курьеров с заболевшими, находящимися в медицинских учреждениях, невозможен в силу введенного учреждениями режима. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - сказали в пресс-службе компании.

Там также отмечают рост спроса на доставку еды, но не связывают это с коронавирусом.

"Спрос на доставку, действительно, растет, но мы связываем это с изменением модели поведения потребителей, быстрыми темпами развития самого сервиса, сезонностью и большим количеством праздничных дней в первом квартале. Нетипичных факторов, влияющих на рынок, мы на текущий момент не видим. То же касается и китайской кухни. Динамика спроса на нее опережает более привычные пользователям доставки категории, такие как пицца, суши и бургеры, уже несколько лет", - пояснили в Delivery Club.