Источник: переговоры о будущем сделки ОПЕК+ "провалены"

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Переговоры министров стран ОПЕК +, главной темой которых является необходимость дополнительного ограничения добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса, завершились "провалом". Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК из ближневосточной делегации.

Страны ОПЕК не смогли решиться на усиленное сокращение добычи без России

"Это конец, провал", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли странам достичь компромисса.

При этом другой источник заявил, что заседание еще продолжается, все заинтересованы сохранить механизм сделки.

"[Переговоры] пока не провалены, шанс есть", - сказал он и добавил, что "все участники заинтересованы сохранить механизм Венского соглашения". Он также заметил, что пока договориться о продлении договоренностей не удалось.