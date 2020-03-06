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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Источник: переговоры о будущем сделки ОПЕК+ "провалены"

Заседание в Вене еще продолжается
Штаб-квартира ОПЕК в Вене EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Переговоры министров стран ОПЕК +, главной темой которых является необходимость дополнительного ограничения добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса, завершились "провалом". Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК из ближневосточной делегации.

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"Это конец, провал", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли странам достичь компромисса.

При этом другой источник заявил, что заседание еще продолжается, все заинтересованы сохранить механизм сделки.

"[Переговоры] пока не провалены, шанс есть", - сказал он и добавил, что "все участники заинтересованы сохранить механизм Венского соглашения". Он также заметил, что пока договориться о продлении договоренностей не удалось.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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