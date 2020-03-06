ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

"К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.

Страны ОПЕК+ договорились продолжать консультации по дальнейшим параметрам сделки. Дальнейшая судьба сделки должна быть решена всеми участниками соглашения, отметил генсек ОПЕК. ОПЕК+ продолжит работу над утверждением соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца года. Генсек ОПЕК также сообщил, что неформальные переговоры с рядом стран - участниц ОПЕК+ продолжатся вечером.

Страны ОПЕК+ продолжат консультации для стабилизации рынка нефти в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти, следует из коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС). Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ продолжит анализировать рыночные условия, добычу нефти и другие вопросы, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.