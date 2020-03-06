Новак: России и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. России и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 страны ОПЕК+ на июльской встрече 2019 года в Вене. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы подписали только что документ совместный о том, что будем продолжать работать, взаимодействовать с рамках хартии", - сказал он.

По его словам, обязательств по сокращению добычи нефти нет с 1 апреля как у стран ОПЕК, так и стран "не ОПЕК". Текущие договоренности ОПЕК+ не подразумевают сокращения добычи в апреле.

Возможность увеличения добычи в РФ с апреля будет зависеть от планов компаний, Минэнерго встретится с ними по этому вопросу, отметил Новак.