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Депутат: переходный период для импортных виноматериалов поддержит виноградарство в России

Депутат Госдумы Заур Аскендеров сообщил, что в России недостаточно своего сырья для производства вина из собственного винограда в таком количестве, чтобы в полном объеме удовлетворить спрос

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Введение трехлетнего переходного периода для использования в России импортных виноматериалов необходимо, поскольку пока в России производится недостаточно собственного винограда, принятие закона позволит нарастить производство сырья и поддержит российское виноградарство, такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы РФ Заур Аскендеров.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект, приводящий отечественное законодательство о виноделии к международным нормам и стандартам. Законопроектом, в частности, предлагается ввести трехлетний переходный период для использования импортных виноматериалов для производства российского вина, сейчас их использование запрещено принятым в декабре 2019 года законом о виноградарстве и виноделии.

"Сегодня в России недостаточно своего сырья для производства вина из собственного винограда в таком количестве, чтобы в полном объеме удовлетворить спрос. Поэтому целесообразно ввести переходный период, потому что виноград надо посадить, вырастить и собрать, а это требует времени. Думаю, что эта норма даст стимул развитию отечественного виноградарства. Это четкий посыл - если мы хотим получить отечественное производство вина, необходимо выращивать больше винограда внутри страны", - сказал Аскендеров.

Также, по его мнению, запрет на использование импортных виноматериалов без переходного периода может поставить в заведомо выигрышное положение производителей импортных вин, поскольку на них не распространяется норма закона, действующая в отношении российских вин: продукция, произведенная в России с использованием виноматериалов из других стран должна иметь надпись на этикетке "Не является вином".

"Кроме того, поскольку собственного сырья в России пока недостаточно, есть опасения, что будут попытки фальсифицировать такую продукцию", - добавил депутат.

Принятый в декабре 2019 года закон о виноградарстве и виноделии содержит прямой запрет использования импортных виноматериалов для производства в РФ вина и игристого вина. Такая продукция будет называться "виноградосодержащий напиток из виноградного сырья". Авторы законопроекта предлагают предусмотреть для внедрения этой нормы трехлетний переходный период с поэтапным ежегодным сокращением разрешенного объема использования импортного виноматериала.

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