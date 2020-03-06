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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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ОПЕК+ отменил финальную пресс-конференцию по итогам заседания

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Финальная пресс-конференция по итогам заседания по обсуждению дальнейшего сокращения нефти в рамках сделки ОПЕК+ отменена, сообщил ТАСС источник.

"Пресс-конференция отменена", - сказал он, добавив, что пресс-релиза по итогам заседания также не ожидается.

Ранее источники сообщили, что министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал журналистам, что текущие договоренности ОПЕК+ не подразумевают сокращения добычи нефти в апреле ни в странах ОПЕК, ни в странах "не ОПЕК". Возможность увеличения добычи нефти в России с апреля будет зависеть от планов компаний, Минэнерго встретится с ними по этому вопросу.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак: Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии
Текущие договоренности не подразумевают сокращения добычи в апреле
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