ОПЕК+ отменил финальную пресс-конференцию по итогам заседания

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Финальная пресс-конференция по итогам заседания по обсуждению дальнейшего сокращения нефти в рамках сделки ОПЕК+ отменена, сообщил ТАСС источник.

"Пресс-конференция отменена", - сказал он, добавив, что пресс-релиза по итогам заседания также не ожидается.

Ранее источники сообщили, что министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал журналистам, что текущие договоренности ОПЕК+ не подразумевают сокращения добычи нефти в апреле ни в странах ОПЕК, ни в странах "не ОПЕК". Возможность увеличения добычи нефти в России с апреля будет зависеть от планов компаний, Минэнерго встретится с ними по этому вопросу.