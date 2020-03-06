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Яна Бардинцева сменит Ивана Гродецкого на посту гендиректора онлайн-кинотеатра Okko

Гродецкий занимал эту должность с 2015 года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пост генерального директора онлайн-кинотеатра Okko, который является частью Rambler Group, покинул Иван Гродецкий. Он занимал эту должность с 2015 года, ранее был коммерческим директором онлайн-кинотеатра.

В пресс-службе Okko ТАСС сообщили, что пост генерального директора с 7 марта займет Яна Бардинцева.

Она в декабре была назначена на должность управляющего директора мультимедийного сервиса Okko. Она отвечала за развитие видеоэкосистемы компании, за стратегию бренда и его активов, создание новых коммерческих продуктов и управление каналами дистрибуции. Также в ее обязанности входила интеграция продуктов Okko в экосистему Сбербанка.

Rambler Group является одним из ведущих участников российского рынка медиа и развлечений. В группу входят интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает, в частности, издания "Лента.ру", "Газета.ру", "Афиша", "Чемпионат" и Livejournal), крупные сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино", а также онлайн-кинотеатр Okko. В состав мультимедийного сервиса Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, проект Okko Спорт, эксклюзивно транслирующий матчи Английской премьер-лиги на территории России, и Okko Entertainment.

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