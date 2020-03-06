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Распространение коронавируса нового типа
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Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

Ограничение не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство России приняло решение приостановить пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана. Решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа, говорится в опубликованном в пятницу распоряжении кабмина.

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"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Отмечается, что ограничение не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Теги
ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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