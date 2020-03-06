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Распространение коронавируса нового типа

Индекс Лондонской биржи показал крупнейшее падение с начала распространения коронавируса

Среди лидеров падения: Evraz, Royal Dutch Shell и BP, горнодобывающая компания Anglo American и специализирующаяся на информационно-аналитических услугах Experian

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 к закрытию торгов в пятницу упал на 3,62% до 6462 пунктов на фоне распространения нового коронавируса и создаваемых им угроз мировой экономике. Зафиксированное по итогам торгов снижение индекса, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, является крупнейшим для одного дня с начала вспышки в Китае заболевания, вызванного коронавирусом.

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Среди лидеров падения: горнодобывающая компания Anglo American, акции которой потеряли 8,7% своей стоимости, нефтегазовые Royal Dutch Shell и BP (минус 5,9% и минус 5,2%), металлургический концерн Evraz (минус 7%), специализирующаяся на информационно-аналитических услугах Experian (минус 6,5%).

На прошлой неделе индекс Лондонской фондовой биржи опустился на 13% до 6580 пунктов на фоне все более тревожной ситуации с распространением коронавируса. С понедельника FTSE-100 начал отыгрывать потери, однако в четверг и пятницу падение возобновилось, в результате чего по итогам недели индекс потерял еще 1,8%.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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