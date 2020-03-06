Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ВЕНА, 6 марта. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене впервые за три с лишним года действия соглашения закончились ничем. Ближневосточные члены ОПЕК в этот раз не смогли найти компромисс с крупнейшим производителем нефти в альянсе, Россией, в результате чего котировки Brent обрушились почти на 10% - до $45 за баррель. В картеле надеются возобновить консультации с РФ в ближайшие недели. Трехдневная встреча министров ОПЕК+ не задалась с самого начала. На встрече в узком составе во вторник обсуждалась необходимость дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн б/с на второй квартал. Такая мера, по мнению ОПЕК, могла бы смягчить тяжелые последствия для рынка нефти от вспышки коронавирусной инфекции в Китае, которая уже обрушила авиаперевозки по всему миру. Интрига должна оставаться По текущим договоренностям страны ОПЕК+ уже сокращают добычу на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года. В реальности с учетом добровольных ограничений со стороны Саудовской Аравии соглашение уже убрало с рынка более 2 млн б/с. Однако в условиях распространения коронавируса этого будет недостаточно, считают в ОПЕК.

Россия и Казахстан эти оценки не разделили и предложение усилить сокращение общими усилиями отклонили. По данным источников ТАСС, Москва настаивала на продлении текущих договоренностей до конца июня. Однако этот вариант не устроил ОПЕК. На следующий день, в четверг, несколько министров нефтяного картеля, посовещавшись в номере у главы Минэнерго Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана в одном из отелей Вены, вынесли новую рекомендацию. На этот раз они предложили продлить усиленное сокращение добычи не на второй квартал, а на весь период до конца 2020 года. Принц бен Сальман, поднимаясь к себе перед встречей, в ответ на вопросы журналистов бросил только "интрига должна оставаться". Решающим днем должна была стать пятница: ожидалось, что российскую позицию по вопросу прояснит министр энергетики РФ Александр Новак. Однако, судя по скудным сведениям от делегатов из-за закрытых дверей, следовало, что официальное заседание не может начаться, так как идут двусторонние консультации. Источники ТАСС сообщали, что позиции сторон не изменились: Россия готова сохранить ограничения только на период второго квартала, а Саудовская Аравия продолжала настаивать на углубленном сокращении добычи и только совместными усилиями.

"К сожалению, они не смогли договориться. Кое-кто не смог переступить через гордыню", - пояснил источник ТАСС срыв сделки. Другой собеседник агентства охарактеризовал финал встречи еще более эмоционально: "Это провал". В итоге длившиеся около 6 часов переговоры завершились подписанием коммюнике, его копию удалось получить ТАСС. В документе министры закрепили договоренности, по которым хартия альянса ОПЕК+ сохраняет свою силу, а министерский мониторинговый комитет - свои полномочия. Таким образом, Россия не вышла из сделки, и министры смогут собраться в любой момент для того, чтобы вернуться к совместной работе. Без России невозможно Итог встречи вряд ли устроил кого-либо из участников соглашения. Котировки Brent по итогам торгов рухнули почти на 10%, нефть подешевела до $45 за баррель впервые с 2017 года, когда механизм ОПЕК+ только зародился. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вышел к журналистам заметно расстроенный и сказал, что секретариат продолжит прикладывать все усилия, чтобы рынок увидел новое решение.