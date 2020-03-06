Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ВЕНА, 6 марта. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене впервые за три с лишним года действия соглашения закончились ничем. Ближневосточные члены ОПЕК в этот раз не смогли найти компромисс с крупнейшим производителем нефти в альянсе, Россией, в результате чего котировки Brent обрушились почти на 10% - до $45 за баррель. В картеле надеются возобновить консультации с РФ в ближайшие недели.
Трехдневная встреча министров ОПЕК+ не задалась с самого начала. На встрече в узком составе во вторник обсуждалась необходимость дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн б/с на второй квартал. Такая мера, по мнению ОПЕК, могла бы смягчить тяжелые последствия для рынка нефти от вспышки коронавирусной инфекции в Китае, которая уже обрушила авиаперевозки по всему миру.
Интрига должна оставаться
По текущим договоренностям страны ОПЕК+ уже сокращают добычу на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года. В реальности с учетом добровольных ограничений со стороны Саудовской Аравии соглашение уже убрало с рынка более 2 млн б/с. Однако в условиях распространения коронавируса этого будет недостаточно, считают в ОПЕК.
Россия и Казахстан эти оценки не разделили и предложение усилить сокращение общими усилиями отклонили. По данным источников ТАСС, Москва настаивала на продлении текущих договоренностей до конца июня. Однако этот вариант не устроил ОПЕК. На следующий день, в четверг, несколько министров нефтяного картеля, посовещавшись в номере у главы Минэнерго Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана в одном из отелей Вены, вынесли новую рекомендацию. На этот раз они предложили продлить усиленное сокращение добычи не на второй квартал, а на весь период до конца 2020 года. Принц бен Сальман, поднимаясь к себе перед встречей, в ответ на вопросы журналистов бросил только "интрига должна оставаться".
Решающим днем должна была стать пятница: ожидалось, что российскую позицию по вопросу прояснит министр энергетики РФ Александр Новак. Однако, судя по скудным сведениям от делегатов из-за закрытых дверей, следовало, что официальное заседание не может начаться, так как идут двусторонние консультации. Источники ТАСС сообщали, что позиции сторон не изменились: Россия готова сохранить ограничения только на период второго квартала, а Саудовская Аравия продолжала настаивать на углубленном сокращении добычи и только совместными усилиями.
"К сожалению, они не смогли договориться. Кое-кто не смог переступить через гордыню", - пояснил источник ТАСС срыв сделки. Другой собеседник агентства охарактеризовал финал встречи еще более эмоционально: "Это провал".
В итоге длившиеся около 6 часов переговоры завершились подписанием коммюнике, его копию удалось получить ТАСС. В документе министры закрепили договоренности, по которым хартия альянса ОПЕК+ сохраняет свою силу, а министерский мониторинговый комитет - свои полномочия. Таким образом, Россия не вышла из сделки, и министры смогут собраться в любой момент для того, чтобы вернуться к совместной работе.
Без России невозможно
Итог встречи вряд ли устроил кого-либо из участников соглашения. Котировки Brent по итогам торгов рухнули почти на 10%, нефть подешевела до $45 за баррель впервые с 2017 года, когда механизм ОПЕК+ только зародился. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вышел к журналистам заметно расстроенный и сказал, что секретариат продолжит прикладывать все усилия, чтобы рынок увидел новое решение.
"В ближайшие недели мы проведем новые консультации, потому что рынку нужно решение о новых сокращениях", - заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. При этом он добавил, что "без России углубленное сокращение добычи невозможно". По его словам, именно эта позиция стала главной причиной срыва переговоров. "Для некоторых членов ОПЕК участие стран "не ОПЕК" кажется обязательным. Вот почему не удалось договориться", - констатировал он.
Тем временем действующие договоренности о сокращении добычи в ОПЕК+ истекают 31 марта и без новых решений уже ничто не ограничивает участников в их производственных планах. "Что касается сокращений, то с учетом принятого [в пятницу] решения с 1 апреля этого года у нас нет - ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, или стран "не ОПЕК" - обязательств по сокращению", - сказал журналистам Новак. Глава Минэнерго РФ обещал обсудить этот вопрос с компаниями по возвращении в Москву.
Новак также заверил, что Россия не отказывается от сотрудничества с ОПЕК, и механизм, закрепленный в хартии, продолжит функционировать.
Результат встречи - психологический шок для рынка, о чем и свидетельствует падение цен, считает аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Анна Луиз Хиттль. "Однако, учитывая слабый спрос и высокую вероятность того, что он останется таким же и во втором квартале, вряд ли кто-то из нефтедобывающих стран сможет резко нарастить добычу", - успокаивает она. Если влияние коронавируса на нефтяной спрос будет продолжительным, страны ОПЕК+ не станут медлить с созывом внеочередной встречи и обсуждением возможных мер, подытожила аналитик.