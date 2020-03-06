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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

Цена нефти Brent снижается на торгах в Лондоне на 9,4%, WTI - на 10,2%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 9,4% - до $45,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Цена апрельского фьючерса нефти WTI в моменте падала более чем на 10% и находится на отметке в $41,22 за баррель. В районе такой ценовой отметки WTI была в августе 2016 года.

Мировые цены на нефть реагируют негативно на фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

Теги
ВеликобританияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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