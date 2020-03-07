В Удмуртии в 2020 году запустят пилотный проект по внедрению 5G на промплощадках региона

ИЖЕВСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году запустят первый пилотный проект по внедрению связи нового поколения 5G на промышленных площадках региона. Об этом сообщил в субботу ТАСС министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

"Мы с коллегами из отрасли планируем в 2020 году запустить проект по внедрению 5G, опробовать кейсы, которые нам интересно развивать в последующем. Речь идет о нескольких промышленных площадках, есть несколько заинтересованных заводов в этом", - сказал Меджитов.

По его словам, возможности высокоскоростных сетей мобильной связи пятого поколения (5G) будут полезны предприятиям в том числе с точки зрения передачи информации между оборудованием.

"Планируем использовать возможности 5G с токи зрения улучшения производственных процессов, например, при работе станков, которым нужно принимать оперативное решение и передавать большие массивы информации, обмениваться ей межу различными устройствами. В 2020 году мы выберем площадку и хотим запустить проект", - добавил министр.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Первой страной, запустившей в тестовом режиме 5G, стала Швеция.