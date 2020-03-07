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В Белоруссию начались поставки закупленной у трейдеров без премии нефти

В концерне "Белнефтехим" сообщили, что "идет процесс слива, параллельно проводятся анализы по входному контролю качества нефти, и сразу после этого она будет вовлекаться в переработку"

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Закупленная у трейдеров нефть без премии начала поступать в Белоруссию железнодорожным транспортом из порта Клайпеды. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Нефть, поставленная танкером в Клайпеду, начала поступать на ОАО "Нафтан", - отметил представитель концерна.

"Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие. Все происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям Белорусской железной дороги, Литовской железной дороги. Все работают оперативно - отрегулировано взаимодействие с таможенными органами", - сообщил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, слова которого приводит газета "Вестник Нафтана".

По словам гендиректора, сейчас "идет процесс слива, параллельно проводятся анализы по входному контролю качества нефти, и сразу после этого она будет вовлекаться в переработку".

В ближайшее время планируется поставка на ОАО "Нафтан" примерно 160 тыс. тонн нефти, закупленной у трейдеров без премии к цене. Это уже вторая в нынешнем году поставка нефти танкерами, доставленная в Клайпеду и железнодорожным транспортом на ОАО "Нафтан". Первая поставка состоялась в январе-феврале, когда в Новополоцк на ОАО "Нафтан" было поставлено 86 тыс. тонн норвежской нефти сорта Johan Sverdrup.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий. Кроме того, в марте ожидается поставка 250 тыс. тонн нефти из Азербайджана через порт Одессы и по нефтепроводу "Одесса - Броды" на ОАО "Мозырский НПЗ".

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