Между Керчью и Анапой открыли железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

КЕРЧЬ, 7 марта. /ТАСС/. Первый поезд отправился со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край), открыв регулярное пассажирское сообщение по Крымскому мосту между Крымом и Кубанью, передает корреспондент ТАСС с перрона железнодорожного вокзала Керчи.

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До этого единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение. По данным перевозчика - "Южной пригородной пассажирской компании", поезда по маршруту Керчь - Анапа - Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни будет ходить дополнительный дневной состав. Время в пути составит два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы - 439 рублей.

Перевозки осуществляются на рельсовых автобусах РА-2. Этот вид транспорта впервые будет использоваться на полуострове. В каждый состав включены три вагона с 222 посадочными местами общей вместимостью 590 мест. Это современные составы с комфортабельными салонами, они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами. Рельсовый автобус способен развивать скорость до 100 км/ч, что позволяет ему преодолевать расстояние от Керчи до Анапы за два часа с учетом остановок.