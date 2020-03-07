Росжелдор сообщил, что новых ограничений ж/д рейсов в Европу из-за коронавируса не будет

Курсирование поездов по маршруту Москва - Ницца - Москва, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако, временно прекратилось с 5 марта на фоне распространения нового коронавируса. В поезд 17/18 Москва - Ницца входят и прицепные вагоны Москва - Брест.

"Ограничили [сообщение поезда Москва - Ницца], потому что он шел через северные регионы Италии. Больше ничего не будем [вводить]", - ответил он на вопрос о том, не планируются ли новые ограничения железнодорожного сообщения на европейских направлениях на фоне коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.