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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Топ-менеджер "Лукойла" оценил потери России от срыва сделки с ОПЕК в $100-150 млн в день

Аналитики согласны с оценкой Леонида Федуна. Они также считают, что на фоне падения цен на газ снижение валютной выручки от экспорта может достигнуть десятков миллиардов долларов в год
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Падение цены нефти после провала переговоров с ОПЕК может привести к потере $100-150 млн в день для России, считает вице-президент "Лукойла" Леонид Федун. Аналитики с его оценкой согласны. Более того, на фоне падения цен на газ снижение валютной выручки от экспорта может достигнуть десятков миллиардов долларов в год, считают они. Вместе с тем они убеждены, что дальнейшее снижение котировок Brent вынудит Россию вернуться к ограничениям добычи с ОПЕК.

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На переговорах в Вене в пятницу Россия и ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года истекают 31 марта. Соглашение ОПЕК + работает с января 2017 года, неоднократно продлевалось. На встрече 6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. На отсутствии договоренностей нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.

Убыток превысит выгоду

По мнению топ-менеджера "Лукойла" Леонида Федуна, для России потери от такого исхода могут достигнуть $100-150 млн в день. "Наличие сделки гораздо лучше, чем ее отсутствие. И для России [срыв соглашения] означает достаточно большие потери. Зачем эти потери, я не понимаю", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Тут лучше Федуна не скажешь. Все так и есть", - считает советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако кроме влияния цен, есть еще и риск падения добычи, так как при текущих котировках часть месторождений в России станут убыточными, подчеркивает он.

"В результате срыва договоренностей с ОПЕК Россия может недополучить несколько десятков миллиардов долларов валютной выручки в год", - согласен директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Снижение добычи помогло бы стабилизировать цены в коридоре $50-60 за баррель, говорит он. "Теперь они с высокой долей вероятности могут оставаться в коридоре $40-50. Выгода от возможности нарастить добычу будет несопоставимо меньше, чем убыток от низких цен", - полагает он.

По мнению Федуна, цена нефти может упасть и ниже текущих отметок, если участники ОПЕК+ начнут наращивать добычу. "Потому что никто не может сказать, как будут развиваться кризисы. Все может пойти по плохому сценарию, при котором 2008-й покажется еще хороший годом", - рассуждает он.

Снижение экспортных доходов может усилиться и из-за низкой цены на газ, говорит Федун. "Сильно упала цена на газ. И Россия будет терять еще и на экспорте газа. Вот такие два черных лебедя, они очень не вовремя", - резюмировал он. "Я думаю, что мы будем вынуждены вернуться к [сотрудничеству] c ОПЕК", - убежден топ-менеджер "Лукойла".

С тем, что отыграть соглашение еще можно, соглашается и Маринченко. Но теперь рынок будет относиться к политике ОПЕК + с большим скепсисом, допускает он. В целом для российского бюджета падение цены нефти до $40 за баррель не грозит хроническим дефицитом. "Но Минфин теперь, вероятно, будет пытаться застраховаться от риска дальнейшего паления цен и будет пытаться увеличить налоги на нефтянку, как это было в 2015-2016 годах", - предупреждает аналитик.

Отсутствие сделки также создает риски падения реальных доходов населения из-за почти неизбежного снижения курса рубля, заключает он.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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