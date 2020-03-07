Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Альфа-банк разблокировал все ранее заблокированные карты клиентов. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка.

"Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", - сообщили в кредитной организации.

Ранее в субботу стало известно о блокировке некоторых карт клиентов банка, который получил информацию о возможной утечке данных. После подтверждения отсутствия такой угрозы блокировка карт была остановлена.