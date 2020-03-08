Эр-Рияд увеличит добычу нефти до 10 млн б/с из-за срыва сделки ОПЕК

ТАСС, 8 марта. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в марте королевство добывает порядка 9,7 млн баррелей нефти в сутки, однако намерено увеличить объемы добычи в апреле до 10 млн баррелей. Источники на условиях анонимности также сообщили, что представители Саудовской Аравии заявили о готовности в случае необходимости нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки.

Как пояснило агентство, такая тактика Эр-Рияда нацелена на оказание максимального давления на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров.

На переговорах в Вене в пятницу Россия и ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн б/с к уровню октября 2018 года истекают 31 марта. Соглашение ОПЕК + работает с января 2017 года, неоднократно продлевалось. На встрече 6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. По причине отсутствия договоренностей нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.