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Минфин получит 960 млн рублей на премии для победителей конкурса муниципальных практик

Ранее Владимир Путин подписал перечень поручений, где потребовал предусматривать не менее 1 миллиарда рублей ежегодно в качестве призового фонда всероссийского конкурса

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2020 году Минфину РФ 960 млн рублей, предназначенных для увеличения дотации на премирование победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году из резервного фонда президента Российской Федерации 960 млн рублей Минфину России для увеличения в 2020 году размера дотации на премирование победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", - говорится в документе.

В понедельник Путин подписал перечень поручений, в котором потребовал от правительства "предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования в размере не менее 1 миллиарда рублей ежегодно в качестве призового фонда всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", имея в виду, что в 2020 году указанные средства будут выделены из резервного фонда президента РФ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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