{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Теперь водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону документа
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

На эту тему
Реформа ОСАГО: это страшное слово "либерализация"

Отмечается, что сведения о договоре автокаско можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Регулятор отмечает, что если полис каско оформляется таким образом, то он должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора каско, по данным ЦБ, должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Регулятор рассчитывает, что изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний.

При этом такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минфин получит 960 млн рублей на премии для победителей конкурса муниципальных практик
Ранее Владимир Путин подписал перечень поручений, где потребовал предусматривать не менее 1 миллиарда рублей ежегодно в качестве призового фонда всероссийского конкурса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС