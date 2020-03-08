В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Отмечается, что сведения о договоре автокаско можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Регулятор отмечает, что если полис каско оформляется таким образом, то он должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора каско, по данным ЦБ, должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Регулятор рассчитывает, что изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний.

При этом такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.