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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

В "Роснефти" считают, что сделка ОПЕК+ не была в интересах России

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев при этом отметил, что на первых этапах соглашение все же сыграло позитивную роль как психологический фактор
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти не была в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли. Таким мнением поделился с ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

На первых этапах соглашение все же сыграло позитивную роль как психологический фактор, считает он. "Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу. Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла", - отметил Леонтьев.

При этом он добавил, что даже в текущих условиях можно было бы достигнуть нового соглашения с партнерами по сделке, если бы предложение было более компромиссным. "Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс", - пояснил пресс-секретарь "Роснефти". По мнению Леонтьева, сейчас Россия может сконцентрироваться на монетизации своей богатой ресурсной базы.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается. Страны ОПЕК ранее рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.

О текущей сделке

Действующие до апреля условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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