Крупнейший иранский авиаперевозчик приостанавливает полеты в Европу

ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. Крупнейший иранский авиаперевозчик компания Iran Air приостанавливает полеты в европейские страны. Об этом говорится в официальном заявлении компании, распространенном в воскресенье.

И когда они восстановятся?

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"В связи с ограничениями, введенными Европой в отношении Iran Air по неизвестным причинам, все полеты авиакомпании в европейские страны приостанавливаются до дальнейшего уведомления", - цитирует заявление агентство ISNA. Также отмечается, что "в настоящий момент ведутся консультации с целью снятия ограничения и возобновления рейсов в Европу".

За последние дни ряд стран, включая Армению, Турцию, ОАЭ, Грузию, Швецию, ввели временные ограничения на авиасообщение с Ираном. Произошло это по причине распространения коронавируса в исламской республике.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум.

Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 5823, при этом зарегистрировано по меньшей мере 145 летальных исходов.