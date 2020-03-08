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Хуснуллин сообщил, что проект ВСМ Москва - Казань отложили в связи с высокой стоимостью

Вице-премьер отметил, что потенциальная востребованность магистрали также пока не определена

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложили в связи с высокой стоимостью. Потенциальная востребованность магистрали также пока не определена, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Железную дорогу пока отложили, так как он [проект] имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден пассажиропоток", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Относительно автомобильной трассы Москва - Казань Хуснуллин отметил, что дорога "будет обязательно". "Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", - добавил он

Проект автомобильной трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд руб. При этом сообщалось, что госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва-Казань гораздо раньше намеченных сроков.

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РоссияТатарстан
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