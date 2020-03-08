"Победа" с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" с 11 по 31 марта прекращает все полеты в Италию (в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо) в связи с запретом на въезд в ряд итальянских провинций, который ввело сегодня правительство этой страны. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций", - сообщила "Победа".

Своим пассажирам лоукостер предложит полный возврат денег за билеты или пересадку на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью (и из этих городов).

Согласно последним данным, в Италии насчитывается более 5,8 тыс. инфицированных коронавирусом, число летальных исходов достигло 233.

Ранее, еще до запрета на въезд и выезд, "Победа" объявила о сокращении полетов в Италию в марте и апреле на 40% из-за падения спроса. Также о сокращении количества рейсов в Италию заявляли "Аэрофлот" и "Ютэйр".

Ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия, а также в ряде провинций, входящих в состав северных областей Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт. Жителям указанных районов запрещается покидать места жительства, всем остальным - въезжать в них.