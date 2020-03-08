Капитализация Saudi Aramco упала до минимума после срыва сделки ОПЕК+

ТАСС, 8 марта. Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов в воскресенье опустились до 30 риалов за штуку ($8), упав в цене на 10% к закрытию торгов, о чем свидетельствуют данные биржи Tadawul.

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Это является минимальным уровнем цены с начала обращения на бирже после IPO в декабре 2019 года.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку ($10,3), что тогда приблизило капитализацию компании к заветным $2 трлн. При текущей цене акций капитализация компании снизилась до $1,6 трлн.

С середины января котировки акций Saudi Aramco на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, затем негативным фоном стала вспышка коронавируса в Китае.

В пятницу, 6 марта, Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении сделки по сокращению добычи нефти после марта. Исход переговоров обрушил нефтяные котировки почти на 10%, до $45 за баррель. Позже Bloomberg сообщило о планах Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в апреле сверх 10 млн баррелей в сутки (б/с). В настоящее время королевство в рамках соглашения ограничивает добычу на уровне 9,7 млн б/с.