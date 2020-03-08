{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Капитализация Saudi Aramco упала до минимума после срыва сделки ОПЕК+

Стоимость акций саудовской нефтяной корпорации составила $8 за штуку, капитализация компании снизилась до $1,6 трлн

ТАСС, 8 марта. Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов в воскресенье опустились до 30 риалов за штуку ($8), упав в цене на 10% к закрытию торгов, о чем свидетельствуют данные биржи Tadawul.

На эту тему
Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

Это является минимальным уровнем цены с начала обращения на бирже после IPO в декабре 2019 года.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку ($10,3), что тогда приблизило капитализацию компании к заветным $2 трлн. При текущей цене акций капитализация компании снизилась до $1,6 трлн.

С середины января котировки акций Saudi Aramco на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, затем негативным фоном стала вспышка коронавируса в Китае.

В пятницу, 6 марта, Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении сделки по сокращению добычи нефти после марта. Исход переговоров обрушил нефтяные котировки почти на 10%, до $45 за баррель. Позже Bloomberg сообщило о планах Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в апреле сверх 10 млн баррелей в сутки (б/с). В настоящее время королевство в рамках соглашения ограничивает добычу на уровне 9,7 млн б/с.

Теги
Саудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Победа" с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца
Пассажирам лоукостер предлагает полный возврат денег за билеты или пересадку на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС