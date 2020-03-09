Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

На Ближнем Востоке крупнейшим импортером в мире стала Саудовская Аравия, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что в 2015-2019 годы ее объем увеличился по сравнению с предыдущим пятилетием (2010-2014) на 5,5%, а основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с 2010-2014 годами на 18%. Авторы доклада также выделяют существенный приток вооружений на Ближний Восток, где Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером в мире. Российский экспорт Доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% мирового объема, что на 6% меньше показателя периода 2010-2014 года. Существенно - на 47% - по сравнению с предыдущим периодом 2010-2014 снизились поставки российского оружия в Индию, главному партнеру России в области торговли вооружениями.

"Проводимая Индией политика диверсификации поставщиков вооружений привела к сокращению импорта оружия из России и увеличению импорта продукции из других стран, - рассказала корреспонденту ТАСС научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова. - В 2015-2019 годах импорт вооружений из Израиля и Франции увеличился на 175% и 715% по сравнению с 2010-2014 годами. Также Индия заинтересована в приобретении оружия, которое по своим техническим характеристикам превосходит российские аналоги. Речь в основном идет о средствах противолодочной обороны, которые Индия закупает у США". В 2015-2019 годах Россия поставляла оружие 47 государствам. 55% этого объема пришлось на основных партнеров в этой области - Индию, Китай и Алжир. С точки зрения регионального распределения 57% военных поставок были произведены в страны Азии и Океании, 19% - на Ближний Восток, 17% - в африканские страны, 5,7% - в европейские и 0,8% - в страны обоих Америк. По сравнению с 2010-2014 годами в минувшие пять лет экспорт в регион Ближнего Востока возрос на 30%. Основные покупателями были Египет (49%) и Ирак (29%). По отношению к показателям 2010-2014 годов рост экспортных объемов в Ирак составил 212%, в Египет - 191%. "В 2015-2019 годах объем экспорта российского оружия в Египет вырос в три раза по сравнению с 2010-2014 годами. На долю России приходилось 34% всего импорта оружия Египтом, - пояснила Куимова. - Экспорт вырос за счет крупных поставок оружия в Египет по контрактам, заключенным в 2015 году, в частности на поставку Каиру российских систем ПВО С-300 и авиации - к концу 2019 года Россия поставила Египту 39 истребителей МиГ-29М и 46 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Несмотря на военную поддержку Сирии, которую Россия оказывает с 2015 года, поставки вооружений в эту страну снизились на 87%, составив 3,9% общего объема военного экспорта в регион и 0,7% глобального экспорта российских вооружений в 2015-2019 годах. "В период 2015-2019 годов Россия поставила Сирии всего 45 подержанных бронетранспортеров и боевых танков и небольшое количество артиллерийских систем. Также в 2018 году Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ", - прокомментировала Куимова. Крупнейшие поставщики В США в 2015-2019 годах объем военного экспорта вырос по сравнению с предшествующим периодом на 23%, что на сегодняшний день обеспечило им 36-процентную долю в глобальном объеме продаж вооружений. Поставки основных видов вооружений осуществлялись в 96 стран.

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