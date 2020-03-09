{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent упала до $31,74

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.

На эту тему
Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

Теги
Мировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
Эксперт: обвал цен на нефть спровоцировал распродажи акций на фондовом рынке
Инвесторы ждут ответа других членов ОПЕК и России, отмечает гонконгский аналитик из финансовой компании Atta Capital Алан Ли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС