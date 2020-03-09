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ЦБ решил не покупать иностранную валюту в рамках реализации механизма бюджетного правила

Регулятор добавил, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года
Здание ЦБ РФ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Регулятор добавил, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.

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