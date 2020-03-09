Минфин: средств ФНБ достаточно для покрытия доходов до 10 лет при падении нефти до $25-30

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн руб., их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет, сообщил Минфин РФ.

В сообщении отмечается, что достаточный объем ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких цен на нефть.

"В случае сохранения устойчиво низких цен [на нефть] гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении.

Аукционы ОФЗ

Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, сообщил Минфин РФ.

"Принимая во внимание высокую волатильность на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок" - говорится в сообщении.

"Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета", - сообщает Минфин.