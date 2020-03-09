Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Мировые цены на нефть резко снизились после сообщений о том, что переговоры стран ОПЕК+ в Вене о дополнительном сокращении добычи из-за ситуации с коронавирусом, завершились "провалом".
Что произошло
- 9 марта стоимость нефти Brent пробила прежний минимум и упала до $31,74 за баррель по состоянию на 07:31 по мск. WTI находился на отметке в $27,72 за баррель.
- Из-за этого обвалился и курс рубля. Курс доллара на международном рынке Forex достигал отметки 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77.
- Также пострадали азиатские финансовые рынки. К завершению торговой сессии в 09:00 мск индекс Nikkei обрушился на 5,07% до отметки 19698,76 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января прошлого года. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 5,61% - до 1388,97 пункта.
- Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тыс. пунктов или почти на 3,9%. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда.
- Наибольшие потери несет нефтедобывающий сектор. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).
- Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 2,91% и выйдя на отметку 102,71-102,72 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.
- Наибольшим падением отметились компании японской нефтяной отрасли. Так, акции корпорации Japan Petroleum Exploration обрушились на 12,69% до отметки в 1974 иен за ценную бумагу.
- Акции Saudi Aramco опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов ($7,2). При этом стоимость ценных бумаг опустилась до минимального уровня с начала торгов акциями компании после IPO в декабре 2019 года.
В чем причина
- На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений заканчивается.
- ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.
- В "Роснефти" заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.
- На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Эр-Рияд заявил о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости - до рекордных 12 млн, писал Bloomberg. Кроме того, компания Saudi Aramco также решила снизить цены на сырую нефть, передавало агентство.
Что говорят эксперты
- Гонконгский аналитик из финансовой компании Atta Capital Алан Ли заявил, что рынок шокирован обещанием Саудовской Аравии наращивать добычу нефти. По его словам, обвал цен на нефть спровоцировал дальнейшую распродажу активов других классов.
- Ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management's по рынкам Азии Тай Хуэй прогнозирует сильную волатильность на рынках в ближайшей перспективе. "Дальнейшие риски снижения нефтяных цен ударят по акциям энергетических компаний, большинство из которых и так сильно потеряли в стоимости из-за опасений замедления спроса на нефть", - отметил он.