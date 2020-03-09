Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Мировые цены на нефть резко снизились после сообщений о том, что переговоры стран ОПЕК+ в Вене о дополнительном сокращении добычи из-за ситуации с коронавирусом, завершились "провалом".

Что произошло

9 марта стоимость нефти Brent пробила прежний минимум и упала до $31,74 за баррель по состоянию на 07:31 по мск. WTI находился на отметке в $27,72 за баррель.

за баррель по состоянию на 07:31 по мск. WTI находился на отметке в за баррель. Из-за этого обвалился и курс рубля. Курс доллара на международном рынке Forex достигал отметки 73,47 рубля , евро поднимался до 83,77 .

, евро поднимался до . Также пострадали азиатские финансовые рынки. К завершению торговой сессии в 09:00 мск индекс Nikkei обрушился на 5,07% до отметки 19698,76 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января прошлого года. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 5,61% - до 1388,97 пункта.

до отметки 19698,76 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января прошлого года. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на - до 1388,97 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тыс. пунктов или почти на 3,9% . В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда.

. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда. Наибольшие потери несет нефтедобывающий сектор. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 2,91% и выйдя на отметку 102,71-102,72 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

и выйдя на отметку 102,71-102,72 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. Наибольшим падением отметились компании японской нефтяной отрасли. Так, акции корпорации Japan Petroleum Exploration обрушились на 12,69% до отметки в 1974 иен за ценную бумагу.

до отметки в 1974 иен за ценную бумагу. Акции Saudi Aramco опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов ($7,2). При этом стоимость ценных бумаг опустилась до минимального уровня с начала торгов акциями компании после IPO в декабре 2019 года.

В чем причина

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений заканчивается.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

В "Роснефти" заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Эр-Рияд заявил о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости - до рекордных 12 млн, писал Bloomberg. Кроме того, компания Saudi Aramco также решила снизить цены на сырую нефть, передавало агентство.

Что говорят эксперты